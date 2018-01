Joinville enfrenta mais um pernambucano Depois de perder na estréia para o Náutico por 4 a 3, o Joinville volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, disposta a conquistar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. O adversário mais uma vez é pernambucano. Para buscar a primeira vitória na competição, o time do técnico José Luís Carbone enfrenta o Santa Cruz, que vem de uma goleada de 3 a 0 em cima do União São João, de Araras. Para este jogo, Carbone não poderá contar com o meia Fabrício Carvalho, expulso na primeira partida e o lateral-direito Zé Carlos, que segue se recuperando de contusão. Por outro lado, ele deverá contar com o atacante Didi, ex-Portuguesa e Corinthians. A documentação do jogador deverá ser liberada ainda nesta segunda-feira. O Santa Cruz, por sua vez, vem embalado pela goleada na estréia. Apesar da empolgação, o treinador mais uma vez não poderá contar com o zagueiro Samuel (suspenso), e o volante Willams e o meia Dimas (não regularizados). Além deles, o atacante Milton, que havia sido dispensado e acabou jogando na estréia, sequer viajou para Joinville. Para seu lugar já foi confirmado o jovem Ciel para a posição.