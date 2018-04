Joinville goleia o Ceará por 4 a 0 O Joinville se aproveitou bem do fato de jogar em casa e goleou o Ceará, por 4 a 0, nesta terça-feira à noite, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do jogo foram marcardos por Maurício (2), Sandro Oliveira e Doriva. A vitória tirou o Joinville da zona do rebaixamento. O time chega a 18 pontos e sobre para o 18º lugar. O Ceará continua com 21 pontos, em 14º lugar e já preocupado com o rebaixamento. O líder do campeonato é o Náutico (36 pontos), que joga sexta-feira, contra o Santo André, no ABC.