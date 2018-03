Joinville joga dentro e fora do campo O Joinville recebe o São Raimundo nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Ernesto Sobrinho, buscando duas vitórias. A primeira é dentro do campo. O técnico Arnaldo Lira deve escalar o mesmo time que perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no último sábado. A segunda será no tribunal, onde o time catarinense tenta ganhar os pontos da partida de estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, quando perdeu para o Náutico por 4 a 3. Na ocasião o lateral do time pernambucano, Marcos Lucas, não estava inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) e, com isso, teria atuado de forma ilegal. No São Raimundo a intenção é manter o Joinville nas últimas posições. Para isso o técnico Aderbal Lana também deve manter a mesma equipe que venceu o Ceará por 2 a 1 na última rodada. O líder da competição é o Botafogo, com 21 pontos, seguido do Palmeiras, com 20. O São Raimundo ocupa apenas o 13º, com 15 pontos, enquanto o Joinville amarga a penúltima posição, com oito pontos.