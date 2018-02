Joinville muda 3 para tentar reagir O Joinville busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, às 16 horas deste sábado, no estádio Ernestão, contra o Ituano. Depois do time ser goleado por 4 a 1 pelo Vila Nova, no Serra Dourada, na última rodada, o técnico José Galli Neto barrou três jogadores. Os laterais Paulo Sales e Beto e o volante Welington deixam o time titular. Com isso, Galli Neto escalou o veterano Zé Carlos na lateral-direita, o volante Daniel Coracini e o meia Doriva. Douglas deixa o meio-de-campo para atuar na lateral-esquerda, sua posição de origem. A maior preocupação de Galli Neto é a quantidade de gols sofridos. Hoje, o Joinville tem a pior defesa da Série B, com 18 gols tomados. "Temos de ter atenção no posicionamento. Tomamos muitos gols por falta de atenção. Mas acho que conversamos e treinamos o suficiente durante a semana e acredito que os erros não se repetirão", aposta o técnico do Joinville.