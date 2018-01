Joinville pega Lusa e sonha com vaga Ainda sonhando com a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Joinville recebe a Portuguesa de Desportos neste sábado, a partir das 16 horas, no estádio Ernesto Schlemm Sobrinho, em Joinville. A equipe ocupa a 15ª posição com 26 pontos, mas a uma vitória do chamado Grupo dos 8, onde estão os classificados. A questão é que pelo menos oito equipes estão em situação semelhante. Por conta disso, a missão a partir de agora é somar 9 pontos nos três últimos jogos que restam nesta fase, além de torcer por derrotas de seus concorrentes diretos. O técnico Ademir Fonseca está otimista. Ele espera que a equipe consiga repetir a boa atuação da última terça-feira, quando derrotou o Caxias, no interior gaúcho. Por conta disso, o treinador decidiu não mexer na equipe e confirmou o time já na quinta-feira, tão logo terminou um treino coletivo.