Joinville pode ganhar seis pontos Um fato incomum e curioso no futebol brasileiro. O Joinville pode ganhar seis pontos nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. À tarde, a direção do clube espera ganhar três pontos do Náutico no STJD (Superior Tribunal de Justiça) da CBF. À noite, no estádio Ernesto Sobrinho, pode ganhar em campo mais três pontos diante do Londrina. Caso isso aconteça, o time poderá ganhar onze posições, passando da 21ª (7 pontos) para o décimo lugar (13 pontos). O time catarinense alega que o Náutico usou o lateral-esquerdo Marcos Lucas de forma irregular na primeira rodada, dia 26 de abril, quando o time pernambucano venceu por 4 a 3, em Recife. O julgamento está previsto para começar às 16 horas no Rio de Janeiro. Se for condenado, o Náutico perderá três pontos e a liderança, uma vez que soma 15 pontos. Outro caso parecido envolve a Anapolina que pleiteia os pontos do Marília, na vitória inicial por 2 a 0, no interior paulista. Romualdo e Jaílson teriam atuado sem condições. A direção do Marília, porém, alega ter documentos que comprovem a regularização dos jogadores e que não sofrerá nenhuma punição. O julgamento ainda não tem data definida.