Joinville se despede de seu estádio Com três volantes (Marcelo Mendes, Cleber Orleans e Wellington), o Joinville faz nesta quarta-feira, a partir das 20h30, um jogo que poderá ficar na história do clube. Será, muito provavelmente, a última partida disputada pela equipe catarinense no estádio Ernesto Schlemm Sobrinho, o "Ernestão". A partir do próximo dia 18, passará a mandar suas partidas na moderna Arena de Joinville, que será inaugurada nas próximas duas semanas. Na despedida do estádio onde fez história desde sua fundação, em 1976, o Joinville espera conseguir uma vitória diante da Portuguesa. "Vamos fechar um ciclo de glórias e conquistas e começar outro", profetizou o técnico Luiz Carlos Cruz. O Joinville entra em campo com a obrigação de vencer, sob pena de descer mais um degrau na sua luta contra o rebaixamento para a Série C - está com 18 pontos, na 22ª colocação. A frequência de resultados negativos nas últimas rodadas, combinada com a convivência na zona de rebaixamento, provocou mobilização geral no clube. O time está concentrado em um hotel da cidade deste a última terça-feira. Os jogadores tiveram até mesmo o acompanhamento, durante os trabalhos desenvolvidos nos últimos três dias, de uma psicóloga (Sônia Vitório).