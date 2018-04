Joinville também cai para a Série C Além do Mogi Mirim, a 21ª rodada da Série B do Brasileiro, decretou o rebaixamento de outro time para a Série C. Jogando em Manaus, no estádio Vivaldão, o Joinville perdeu por 3 a 1 para o São Raimundo e deu adeus às chances de se manter na segunda divisão nacional. O São Raimundo, com a vitória, subiu para o 16º lugar, com 25 pontos. E o Joinville, com 18 pontos, na 22ª colocação, chega no máximo a 24, insuficiente para escapar do rebaixamento. O jogo começou com o domínio dos donos da casa, que abriram o placar logo aos cinco minutos, com o lateral Marcos Pezão. Ainda no primeiro tempo, aos 33, Nando ampliou de cabeça. Na segunda etapa, Delmo decretou a vitória do São Raimundo, marcando aos 39 minutos. De pênalti, Paulinho descontou aos 44, mas já era tarde para uma reação. Com o complemento desta 21ª rodada, seis das oito vagas para a próxima fase da Série B já foram preenchidas. Náutico, Bahia, Brasiliense, Ituano, Fortaleza e Avaí estão garantidos. As outras duas serão disputadas nas duas rodadas que restam por Paulista (32), Santa Cruz (31), Caxias (31), Marília (30) e Portuguesa (30). Na ponta de baixo da tabela, Londrina, Mogi Mirim e o próprio Joinville são os times que não têm mais chances de escapar do rebaixamento. Outros três clubes vão cair. A briga está entre: Remo (22), América-MG (22), América-RN (23), Anapolina (24), CRB (25), São Raimundo (25), Vila Nova-GO (26) e Santo André (26).