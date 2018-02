Joinville vai priorizar a marcação O técnico do Joinville, José Galli Neto, priorizou a marcação quando definiu o time do Joinville que enfrenta o América-MG, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte/MG. Galli Neto barrou o meia Reinaldo Paulista, um dos destaques do tricolor catarinense na Série B do Campeonato Brasileiro, e escalou Normando. Segundo o técnico, o novo titular vai manter a qualidade do passe e ainda melhorar a marcação no setor. Na lateral-direita, o veterano Zé Carlos perde a vaga para Paulo Sales. "O Paulo tem mais força defensiva", justifica Galli Neto. Depois de quatro meses se recuperando de um problema muscular, o volante Jean Carlo ganha uma chance no time titular substituindo Cléber Orleans, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Joinville não vence fora de casa desde o dia 19 de setembro do ano passado, quando derrotou o Caxias-RS por 3 a 1, em Caxias do Sul, pela Série B de 2003.