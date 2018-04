Joinville vence Goiás em confronto direto contra o rebaixamento

O Joinville se aproveitou da bola aérea para se reabilitar na Série B. Com dois gols que originaram de cruzamentos, o time catarinense fez o dever de casa e levou a melhor sobre o Goiás ao vencer o confronto direto na luta contra o rebaixamento, por 2 a 1, na Arena Joinville, pela 17.ª rodada.

Essa foi apenas a segunda vitória do Joinville como mandante e o resultado positivo não foi o bastante para tirar o time da zona de rebaixamento, onde se encontra na 18.ª colocação, com 17 pontos. Ainda sem conseguir embalar na Série B, o Goiás continua ameaçado e pode entrar na degola no complemento da rodada. Os goianos têm 18 pontos, em 16.º lugar.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Joinville, que só foi tirar o pé aos 24 minutos, quando o placar já apontava 2 a 0. Logo aos 3, Rafael Donato cabeceou, Renan defendeu e o rebote sobrou para o zagueiro, que chutou cruzado. Quase em cima da linha, Fabiano Eller completou. Em outra jogada aérea, Donato desviou e Matheus Bertotto finalizou para o gol. O Goiás ainda teve chance de diminuir, mas parou em três boas defesas de Aranha.

Na etapa final, o Goiás teve mais posse de bola e se lançou ao ataque, mas dava espaços para o Joinville, que teve pelo menos três chances no contragolpe.

Na melhor delas, Everton Silva invadiu a área e cruzou rasteiro. Com o gol aberto, Bruno Ribeiro não conseguiu desviar. O time goiano criou boas jogadas e só conseguiu diminuir aos 47 minutos. Marcão foi derrubado por Fabiano Eller dentro da área e Daniel Carvalho converteu o pênalti.

O Joinville volta a campo só no dia 30, um sábado, contra o Oeste, às 16 horas, na Arena Joinville, em Joinville. Na próxima terça-feira, o Goiás recebe o Luverdense, às 19h15, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). Os dois jogos são válidos pela 18.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 2 X 1 GOIÁS

JOINVILLE - Aranha; Reginaldo, Rafael Donato, Fabiano Eller e Fernandinho; Naldo, Matheus Bertotto, Everton Silva (Kadu), Bruno Ribeiro e Carlos Alberto (Thomás); Heliardo (Fernando Viana). Técnico - Lisca.

GOIÁS - Renan; Johnathan, Wesley Matos, Anderson Salles e Juninho (Jefferson); David (Marcão), Patrick, Léo Sena (Daniel Carvalho) e Léo Lima; Carlos Eduardo e Rossi. Técnico - Léo Condé.

GOLS - Fabiano Eller, aos 3, e Matheus Bertotto, aos 24 minutos do primeiro tempo; Daniel Carvalho, de pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Everton Silva, Thomás, Fabiano Eller e Heliardo (Joinville); Léo Sena e Léo Lima (Goiás).

RENDA - R$ 31.625,00.

PÚBLICO - 2.813 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).