Joinville vence o ASA, por 2 a 0, e mantém invencibilidade em casa

JOINVILLE - O Joinville confirmou os 100% de aproveitamento atuando em casa e se manteve entre os primeiros da Série B do Brasileirão, na noite desta sexta-feira. Sem grandes sustos, o time catarinense bateu o ASA, por 2 a 0, na Arena Joinville, na abertura da terceira rodada da competição.

Com este resultado, o Joinville se reabilitou da derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, e se coloca na parte de cima da classificação. Os alagoanos perderam a segunda consecutiva, já que vinham de derrota para o Palmeiras. O time soma apenas três pontos e já ronda as últimas colocações.

O Joinville construiu sua vitória ainda no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 19 minutos. O Rafinha recebeu pelo meio e encheu o pé, de direita, no canto esquerdo do goleiro Gilson. Sem muito esforço, os catarinenses ampliaram aos 35 minutos. Rafinha invadiu a área e foi derrubado pelo Milton Júnior. Na cobrança, Marcelo Costa esbanjou categoria e deslocou o goleiro.

Na próxima terça-feira, às 21h50, o Joinville volta a campo para enfrentar o América-RN, na Arena Joinville. O ASA encara o Boa, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio Melão, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 2 X 0 ASA

JOINVILLE Ivan; Carlos Alberto, Sandro, Jacó e Rafinha; Marcos Vinícius, Augusto Recife, Arthur Maia (Boiadeiro) e Marcelo Costa (Wellington Bruno); Lima (Aldair) e Francis. Técnico - Arturzinho.

ASA - Gilson; Osmar, Fabiano, Micael e Chiquinho Baiano (Márcio Goiano); Cal, Jorginho, Milton Júnior (Gabriel) e Bruno Oliveira (André Cassaco); Wanderson e Lúcio Maranhão. Técnico - Ricardo Silva.

GOLS - Rafinha, aos 18, e Marcelo Costa, de pênalti, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Antonio Denival de Morais (PR)

CARTÕES AMARELOS - Milton Júnior e Chiquinho Baiano (ASA)

RENDA - R$ 93.408,00.

PÚBLICO - 8.521 torcedores.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).