Joinville vence o CRB e fica perto do título da Série C O Joinville-SC deu um grande passo para conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão nacional, ao vencer o CRB-AL por 3 a 1, neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Este foi o primeiro jogo da decisão, que agora vai reunir os dois times em Santa Catarina, no próximo sábado. Na volta, o time catarinense joga até por uma derrota de dois gols de diferença.