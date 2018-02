Joinville venceu em SC; confira outros resultados pelo Brasil Nesta quinta-feira, alguns jogos movimentaram os campeonatos estaduais em Santa Catarina, Paraná, Ceará e Pará. Confira os resultados e suas classificações. CAMPEONATO CATARINENSE Primeiro turno - 1.ª rodada Guarani 1 x 2 Joinville Avaí 1 x 2 Juventus (quarta-feira) Chapecoense 1 x 0 Figueirense (quarta-feira) Brusque 0 x 0 Atlético Ibirama (quarta-feira) Criciúma 3 x 1 Próspera (quarta-feira) Marcílio Dias 1 x 0 Metropolitano (quarta-feira) Classificação: 1.º - Criciúma, 3 pontos; 2.º - Juventus, 3; 3.º - Chapecoense, 3; 4.º - Marcílio Dias, 3; 5.º - Joinville, 3; 6.º - Brusque, 1; 7.º - Atlético Ibirama, 1; 8.º - Metropolitano, zero; 9.º - Figueirense, zero; 10.º - Avaí, zero; 11.º - Próspera, zero; 12.º - Guarani, zero. CAMPEONATO PARANAENSE Fase classificatória - 2.ª rodada Paranavaí 2 x 2 Roma Portuguesa 1 x 1 Cascavel (quarta-feira) Nacional 1 x 3 Iraty (quarta-feira) Engenheiro Beltrão 1 x 1 Coritiba (quarta-feira) Atlético 0 x 1 Rio Branco (quarta-feira) Cianorte 2 x 3 Londrina (quarta-feira) Galo/Adap 1 x 0 Iguaçu (quarta-feira) J. Malucelli 1 x 1 Paraná Clube (quarta-feira) Classificação: 1.º - Galo/Adap - 6 pontos; 2.º - Rio Branco - 6; 3.º - Londrina - 4; 4.º - Paraná - 4; 5.º - Paranavaí - 4; 6.º - Iraty - 3; 7.º - Cianorte - 3; 8.º - J. Malucelli - 2; 9.º - Portuguesa - 2; 10.º - Cascavel - 1; 11.º - Engenheiro Beltrão - 1; 12.º - Atlético - 1; 13.º - Coritiba - 1; 14.º - Roma - 1; 15.º - Nacional - 0; 16.º - Iguaçu - 0. CAMPEONATO CEARENSE Fase classificatória - 2.ª rodada Ceará 5 x 1 Guarani Itapajé 3 x 3 Icasa Uniclinic 1 x 2 Fortaleza (quarta-feira) Maranguape 1 x 3 Ferroviário (quarta-feira) Quixadá 1 x 4 Itapipoca (quarta-feira) Classificação: 1.º - Itapipoca, 6 pontos; 2.º - Ferroviário, 6; 3.º - Ceará, 6; 4.º - Icasa, 4; 5.º - Fortaleza, 3; 6.º - Uniclinic, 3; 7.º - Itapajé, 1; 8.º - Guarani, zero; 9.º - Maranguape, zero; 10.º - Quixadá, zero. CAMPEONATO PARAENSE Fase classificatória - 2ª rodada Ananindeua 1 x 0 Águia Abaeté 0 x 0 Remo Tuna Luso 1 x 0 Castanhal (quarta-feira) Vênus 1 x 2 Bragantino (quarta-feira) Pedreira 0 x 2 Paysandu (quarta-feira) Classificação: 1.º - Paysandu, 6 pontos; 2.º - Bragantino, 6; 3.º - Ananindeua, 6; 4.º - Remo, 4; 5.º - Tuna Luso, 3; 6.º - Abaeté, 2; 7.º - Castanhal, 1; 8.º - Águia, zero; 9.º - Pedreira, zero; 10.º - Vênus, zero.