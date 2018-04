Jonas comemora bom momento após quatro meses no Benfica

Com seis gols em 10 jogos oficias, Jonas vem sendo um dos destaques do Benfica na atual edição do Campeonato Português. Apesar da estreia tardia, apenas na sétima rodada do torneio, ele já se tornou titular da equipe e vem retomando a fama de matador, apagada durante seus últimos momentos no Valencia.

"Está sendo um início muito bom. Não lembro de ter conseguido uma média tão boa quanto essa logo nos primeiros meses dos clubes por onde passei, porque você sempre tem que dar um desconto para entrosamento, adaptação ao estilo de jogo, ajustes em relação ao que pede o técnico", comentou o jogador, via assessoria de imprensa.

De acordo com atacante, que chegou à seleção brasileira sob o comando de Mano Menezes, o fato de voltar a atuar dentro da área facilitou sua adaptação rápida ao Benfica, menos de quatro meses após sua apresentação.

"Como a negociação se estendeu, fiquei um tempo parado e acabei perdendo a pré-temporada. Quando me apresentei, precisei retomar a melhor forma, então fiquei só treinando com meus companheiros. Dentro de campo, as coisas vêm acontecendo naturalmente. Estou jogando em uma posição que me agrada bastante, bem perto da área", aponta o centroavante.