Jonas marca no fim, e Benfica bate Zenit pela Liga dos Campeões

Um gol salvador de Jonas deixou o Benfica em vantagem no duelo com o Zenit nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O atacante brasileiro marcou aos 46 minutos do segundo tempo e garantiu o triunfo dos portugueses sobre a equipe russa, por 1 a 0, nesta terça-feira, em Lisboa.

Com o resultado, em uma partida de poucas emoções, o Benfica abriu vantagem no duelo por uma vaga nas quartas de final. Para avançar, o time português só precisa de um empate na partida da volta, marcada para o dia 9 de março, em solo russo.

Benfica e Zenit fizeram um duelo truncado no primeiro tempo. Apesar do domínio da posse de bola (65%) na etapa, o time português arriscou pouco no ataque. Registrou apenas duas finalizações. O Zenit foi ainda mais discreto no setor ofensivo, com apenas uma finalização nos primeiros 45 minutos.

Uma das chances do Benfica surgiu dos pés de Jonas, que arriscou de fora da área e mandou rente à trave, aos 28 minutos. O Zenit respondeu aos 35, com outro brasileiro. Hulk encheu o pé e bateu uma falta rasteira, também perto da trave. De resto, os goleiros Julio Cesar, da equipe da casa, e Lodygin, tiveram pouco trabalho.

A segunda etapa trouxe melhor futebol dos dois lados do campo, porém sem lances mais agudos. Tentando abrir vantagem no confronto em casa, o Benfica buscou mais o ataque. E Gaitán era a maior aposta dos portugueses, com finalizações perigosas aos 11 e aos 23 minutos.

Mas o Zenit, aos poucos, passou a neutralizar as poucas chances do Benfica e voltou a deixar o duelo truncado no meio-campo. Sem desanimar, o Benfica insistia. Aos 44 minutos, o time da casa ganhou uma "ajudinha" do rival. Criscito recebeu o cartão vermelho e abriu espaço na defesa russa.

O Benfica soube aproveitar esta vantagem antes do apito final. Aos 45 minutos, na cobrança de falta originada no lance de Criscito, Jonas escorou de cabeça e mandou para as redes, marcando o único gol da partida e garantindo a vitória dos portugueses.