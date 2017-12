Jonas ocupa vaga de Serginho na zaga "Vai, moleque, faz o melhor para a gente ganhar." Essa frase provavelmente seria dita por Serginho a Jonas, caso o zagueiro estivesse vivo e fosse substituído pelo jovem atleta, de apenas 17 anos, durante a partida entre São Paulo e São Caetano. O próprio Jonas foi quem descreveu, na terça-feira, a forma carinhosa como era tratado pelo colega, 13 anos mais velho, que morreu há uma semana. "O Serginho me deu muita força desde que cheguei ao São Caetano e sempre procurou me dar conselhos", contou. "Ele me dizia, por exemplo, para não ficar saindo à noite e dormir cedo e para saber fazer as coisas na hora certa." Jonas foi o escolhido por Péricles Chamusca para entrar no lugar de Serginho e disputar os últimos 31 minutos do confronto com o São Paulo. A comissão técnica, por sinal, não recebeu nenhum aviso da CBF de como será feita a substituição. Jonas está preparado para ficar à beira do campo, à frente do banco de reservas, esperando que o quarto árbitro levante a placa com o seu número (13) para pisar no gramado, no lugar do número 5, Serginho. "Se for assim, não tem problema, estou pensando em entrar e jogar." Os dirigentes, no entanto, deverão conversar com o juiz Cléber Wellington Abade a fim de tentar evitar esse tipo de constrangimento. Há, por outro lado, quem considere a formalidade na alteração uma homenagem a Serginho. Garoto de personalidade, Jonas garante estar bem psicologicamente para enfrentar o São Paulo, em partida que acredita ser fundamental para sua carreira. Se for bem, pode até garantir uma vaga entre os titulares. Sua posição de origem é a lateral-direita, mas nesta quarta-feira vai atuar pela esquerda. Ceará, que vinha jogando nesse setor, será deslocado para a zaga. "Não vejo problema em jogar pela esquerda, é só trocar a perna." O paulista Jonas começou no Mirassol aos 14 anos e teve curta passagem pelo Cruzeiro. Nesta temporada, disputou a Série A3 do Paulista pelo Mirassol e marcou quatro gols, além de ter vestido a camisa da seleção sub-17. Cursa o 3º ano do Segundo Grau e mora em alojamento do São Caetano, para o qual chegou em agosto. Seu sonho é repetir o sucesso de Cafu.