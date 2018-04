Jonas pode ganhar chance como titular do Grêmio Depois de entrar na partida contra o Pelotas no último domingo e mudar o panorama do confronto - o Grêmio perdia por 2 a 0 e acabou vencendo por 3 a 2 -, Jonas pode ganhar uma chance como titular diante do Caxias, quinta-feira, pelo Campeonato Gaúcho. O técnico Silas não quis confirmar a escalação, mas sinalizou que pode começar com o atacante.