Jonas pode ganhar vaga de Serginho Encontrar o substituto de Serginho não será tarefa fácil para o técnico Péricles Chamusca. No elenco não há nenhum outro com as característica do companheiro morto: seguro, valente e guerreiro, além de experiente. Mesmo reconhecendo que a escolha não será fácil, Chamusca tem observado com atenção um garoto de 17 anos. Jonas, zagueiro da Seleção Brasileira Sub-17, já começou a ser observado na segunda-feira, assim que a delegação chegou a Mauá. Nesta terça-feira, no coletivo, o garoto pode definir a sua chance. Por motivos óbvios, a Comissão Técnica e a diretoria do São Caetano estão tentando preservar o garoto. Aliás, essa não é uma preocupação só com Jonas. Segundo Euller, os mais experientes vão dar "uma força" aos jogadores mais jovens.