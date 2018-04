Jonas será reavaliado quinta-feira no Grêmio

Antes do treino da manhã desta quarta-feira, Jonas sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa, o mesmo problema que o incomodou durante a semana passada.

A boa notícia ficou por conta do lateral-esquerdo Lúcio, que treinou normalmente na manhã e na tarde de quarta-feira e deve ser escalado para enfrentar o Sport. Mário Fernandes, retornando de contusão, também treinou nos dois períodos e está confirmado.

O Grêmio está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, onze a menos do que o líder Palmeiras, enquanto o Sport está na penúltima posição com 23.