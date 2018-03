Jonas tira o Guarani da última posição Com dois gols do atacante Jonas o Guarani venceu o Ceará por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). A justa vitória foi conseguida com pouca técnica e muita disposição, mas serviu para livrar o time campineiro da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora soma quatro pontos e ocupa provisoriamente a 16.ª posição. O time cearense, com três pontos, é o 20.º colocado. O atacante Jonas só entrou em campo numa mudança arrojada do técnico José Carlos Serrão, no segundo tempo, quando tirou o volante Careca para ganhar mais agressividade. A mudança deu certo, porque Jonas abriu o placar aos 18 minutos, quando deu um corte no zagueiro Duílio e bateu de esquerda. Ele festejou muito e não esperava ter a chance de marcar o segundo logo aos 22 minutos, quando recebeu de William e chutou com o pé direito. A bola quicou no chão e enganou o goleiro Adilson que demorou para tentar a defesa. "É o dia mais feliz da minha vida. Faz tempo que venho batalhando para mostrar meu valor. Os atacantes estão sendo muito criticados, mas Deus me ajudou", disse o herói da tarde. Se Jonas teve a ajuda divina é difícil saber, mas a sorte ajudou o goleiro Fernando, que de última hora substituiu o titular Jean, aos sete minutos do segundo tempo quando ele defendeu um pênalti cobrado por Valdeir, que poderia ter aberto o placar para o Ceará. O próprio goleiro tinha feito a penalidade máxima em cima de Valdeir, que vacilou ao cobrar fraco e permitir que o goleiro caísse do lado direito para fazer a defesa. Foram muitas emoções depois de um primeiro tempo sonolento e que valeu até vai as do pequeno público presente ao estádio. Na quinta rodada, o Guarani recebe o Grêmio, sábado, dia 21. No dia seguinte, dia 22, em Fortaleza, o Ceará vai enfrentar o Santo André. Antes disso, na quarta-feira, o time cearense tem um jogo importante pelas quartas-de-final da Copa do Brasil quando receberá o Atlético Mineiro.