Jônatas diz que saúde de seu pai motivou fuga da Espanha O meio-campo Jônatas, que viajou ao Brasil há uma semana sem autorização do Espanyol, enviou uma carta ao clube explicando que voltou ao País em razão dos problemas de saúde de seu pai. Segundo a carta, que chegou nesta segunda-feira, o ex-jogador do Flamengo explica que seu pai, José Lourenço de Souza, vem sofrendo problemas desde dezembro do ano passado, quando foi seqüestrado em Fortaleza. O jogador não entrou em contato direto com o clube nos últimos dias, e sim seu empresário, Eduardo Uram. Jônatas é aguardado em Barcelona nas próximas horas para explicar melhor sua fuga. A intenção do conselho do clube é aplicar uma dura punição ao jogador por sua ausência injustificada, embora a quantia ainda não tenha sido estabelecida.