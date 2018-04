Jônatas é afastado e Eduardo não viaja para o Equador

Sem conseguir sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda ganhou mais dois problemas após a derrota por 3 a 1 para o Vitória, sofrida neste domingo, no Engenhão. O mais grave foi o afastamento do volante Jônatas, que discutiu de forma áspera com o coordenador de futebol do clube, Márcio Touson, no intervalo do jogo.

A outra situação que terá de ser contornada é a ausência do lateral-esquerdo Eduardo na lista de relacionados para a viagem a Guayaquil, no Equador, onde o Botafogo enfrenta o Emelec pela Copa Sul-Americana. O jogador, que foi um dos principais alvos das vaias da torcida no Engenhão, ficou de fora da delegação por opção do treinador Estevam Soares.

Ainda sem o meia Renato e o atacante Reinaldo, que se recuperam de lesão e ficaram no Rio, o Botafogo viajou na manhã desta segunda-feira para a cidade equatoriana. Lá encara o Emelec às 21h50 (de Brasília) desta quarta, podendo perder até por um gol de diferença para se garantir nas quartas de final, já que venceu por 2 a 0 no jogo de ida.