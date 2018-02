Jônatas não vai a treino para se despedir de companheiros

O meia Jônatas, que teve sua contratação anunciada pelo Flamengo, não compareceu neste sábado ao treino do Espanyol para se despedir de seus companheiros de equipe. Ao ser perguntado sobre a ausência do jogador, o técnico Ernesto Valverde se limitou a dizer que não sabia de nada. "Ele deve estar resolvendo seus problemas para poder ir embora", disse o treinador, que acredita que a decisão é benéfica para ambas as partes. "Acho que é uma decisão positiva para o clube e para o jogador. Jônatas chegou cercado de expectativas, mas sua adaptação não foi tão boa, embora, potencialmente, seja um excelente jogador." Neste contexto, o técnico afirmou ter dado o sinal verde para sua saída. "Preferíamos que as coisas tivessem acontecido de outra maneira. Ele começou sendo titular, mas teve problemas. Reconhecemos que é um bom jogador e que tem qualidades que outros não têm, mas há um trabalho de adaptação ao clube e aos companheiros no qual não teve sucesso." "Se ele não vai participar do grupo, talvez a saída seja a melhor solução", concluiu Valverde.