Jonathan comemora evolução e espera reforçar Cruzeiro

"A recuperação está sendo mais rápida do que o esperado. Assim como a outra lesão (estiramento na coxa esquerda), esta foi cicatrizada antes do previsto. Estou me sentindo bem e espero ter condições até quarta-feira", afirmou o lateral.

Com duas lesões musculares seguidas em menos de um mês, o jogador disse estranhar a sequência de contusões, algo incomum na sua carreira. "Eu nunca tive histórico de lesões. Não dá para explicar essa sequência de contusões. A última vez que eu tive uma lesão muscular grave foi em 2007", lamentou.