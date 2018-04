Jonathan diz que meta do Cruzeiro é a Libertadores Vice-campeão da Libertadores, o Cruzeiro está nove pontos atrás do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mas ainda acredita na classificação para a competição sul-americana. O lateral-direito Jonathan revelou que esta será a meta do time mineiro para as 11 últimas rodadas do Brasileirão.