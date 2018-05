Jonathan, do Cruzeiro, aguarda chance na seleção

"Quero continuar jogando bem com a camisa do Cruzeiro. Procurar realizar alguns sonhos, como vestir a camisa da seleção brasileira. Vou ficar na expectativa para uma convocação do Dunga", afirmou o lateral-direito.

Confiante para a próxima temporada, Jonathan disse que a torcida do Cruzeiro pode esperar atuações ainda melhores do que em 2009. "Os torcedores podem esperar a mesma garra e vontade de sempre. Estou muito confiante e tenho certeza que este ano de 2010 será melhor do que 2009", apostou.

Sobre as boas atuações neste ano, o lateral creditou parte delas ao técnico Adilson Batista. "Fico feliz de ter tido um ano maravilhoso como este. Aproveito a oportunidade para agradecer trabalho que o Adilson fez aqui. Ele me deu a confiança que eu precisava", completou.