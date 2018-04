Jonathan fica fora do 1.º treino do Cruzeiro em Sucre Um dos destaques do Cruzeiro no Brasileirão 2009, o lateral-direito Jonathan ficou de fora do primeiro treino do time na cidade boliviana de Sucre. A equipe está se preparando para o jogo de quarta-feira, contra o Real Potosí, na temida altitude de Potosí, pela fase preliminar da Copa Libertadores.