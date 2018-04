Jonathan não garante 90 minutos, mas quer titularidade

"Estou á disposição. Venho treinando com bola desde quinta-feira passada, mas não vou falar que posso jogar os 90 minutos. Será interessante estar participando deste jogo antes da Libertadores, nossa competição principal, e para estar me entrosando com os atletas", afirmou o Jonathan.

Como o gramado da Vila Belmiro estava sendo reformado no início do ano, o Santos só fez seu primeiro jogo na sua verdadeira casa na sexta-feira da semana retrasada, contra o Noroeste. Jonathan começou a temporada como titular, mas se machucou na quarta partida do ano, contra o São Caetano, e desde então vinha se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda.

A partida deste sábado marca o início de uma série em casa do Santos, que faz, na Vila Belmiro, quatro dos seus próximos cinco jogos, contra: São Bernardo, Portuguesa e Botafogo pelo Paulistão, e contra o Cerro Porteño pela Libertadores. A meta de Jonathan é mostrar serviço para ser titular contra o time paraguaio, na próxima quarta-feira.

"Não vejo a hora de sentir o calor da torcida. Eu peço a colaboração de todos os torcedores para encherem a Vila Belmiro no sábado e na quarta-feira, quando também teremos um jogo decisivo pela Libertadores", concluiu o lateral.