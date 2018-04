Jones é única novidade na lista da Alemanha para Eliminatórias

O meio-campo Jermaine Jones, do Schalke 04, é a única novidade na lista do técnico Joachim Loew para os últimos dois jogos da Alemanha pelo grupo D das Eliminatórias à Eurocopa de 2008, contra Chipre e País de Gales. Mesmo com a vaga já assegurada para a Eurocopa, Loew chamou o que a seleção alemã tem de melhor. As ausências são Michael Ballack e Torsten Frings, lesionados, enquanto voltam à equipe Tim Borowski, Miroslav Klose, Thomas Hitzlsperger e Philipp Lahm. Outro jogador com chance de estrear é o zagueiro Serdar Tasci do Stuttgart - que já foi convocado, mas não entrou em campo. O treinador já avisou que o goleiro Lehmann será titular pelo menos na partida com o Chipre no dia 17, em Hannover. Ele alegou que o jogador precisa de ritmo de jogo, pois é reserva no Arsenal. A partida com o País de Gales, que encerra a fase de classificação, será no dia 21, em Frankfurt. A outra classificada do grupo é a República Checa. Lista completa de convocados: Goleiros - Jens Lehmann (Arsenal/ING), Timo Hildebrand (Valencia/ESP) e Robert Enke (Hannover 96/ALE). Defensores - Gonzalo Castro e Manuel Friedrich (Bayer Leverkusen/ALE), Arne Friedrich (Hertha Berlim/ALE), Marcell Jansen, Philipp Lahm (Bayern de Munique/ALE), Per Mertesacker (Werder Bremen/ALE), Christoph Metzelder (Real Madrid/ESP) e Serdar Tasci (Stuttgart/ALE). Meio-campistas - Tim Borowski e Clemens Fritz (Werder Bremen/ALE), Roberto Hilbert e Thomas Hitzlsperger (Stuttgart/ALE), Jermaine Jones (Schalke 04/ALE), Simon Rolfes (Bayer Leverkusen/ALE), Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique/ALE) e Piotr Trochowski (Hamburgo/ALE). Atacantes - Mario Gómez (Stuttgart/ALE), Lukas Podolski e Miroslav Klose (Bayern de Munique/ALE), Mike Hanke (Hannover 96/ALE) e Oliver Neuville (Borussia Moenchengladbach/ALE).