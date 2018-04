Jonílson deve retornar domingo no Atlético-MG O volante Jonílson foi liberado pelo departamento médico do Atlético Mineiro na terça-feira, não sentiu dores na atividade física desta quarta-feira e deve reforçar a equipe contra o Atlético Paranaense, domingo, no Mineirão. O jogador foi desfalque nas últimas três partidas.