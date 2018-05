Jorge admite motivação maior do Flamengo por 'bicho' ao segundo colocado

O Flamengo brigou pelo título durante boa parte do Campeonato Brasileiro, mas caiu muito de produção e hoje não tem mais chances de conquista. Já garantido na Libertadores e na terceira colocação da tabela, as ambições parecem poucas, mas o lateral Jorge admitiu nesta quarta-feira que a diferença de premiação financeira do segundo para o terceiro colocado motiva os atletas a irem em busca do vice.

"O Rodrigo (Caetano, diretor executivo) e o Godinho (vice de futebol) conversaram conosco. A segunda colocação é importante. Temos salário, mas tem nosso dinheiro por fora. Em relação ao bicho do segundo colocado, vamos fazer de tudo para ganhar. O pensamento é nas duas decisões para conquistar esse valor. Hoje o pensamento é no Santos e no Atlético-PR para chegar nesse valor bonito aí", declarou nesta quarta-feira.

Para recuperar a segunda colocação, o Flamengo precisa derrotar o Santos, atual vice, no domingo, no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão. Se terminar atrás somente do Palmeiras, o time rubro-negro ganhará R$ 10,7 milhões. Se for o terceiro, serão R$ 7,3 milhões. Boa parte da premiação será dividida entre os jogadores.

"Nosso pensamento agora está em entrar com tudo contra o Santos. Temos que dar mais do que 100% em campo, pois sabemos que os torcedores nos cobrarão isso, e com toda a razão. Estamos treinando focados, para botarmos tudo em prática durante o jogo e conseguirmos conquistar esses três pontos.", comentou Jorge.

O lateral se estabeleceu como titular e se destacou ao longo da campanha. Agora, lida com o assédio de alguns clubes do exterior para a próxima temporada. "Fico feliz pelas especulações envolvendo meu nome, principalmente chegando no meu empresário. É uma grande demonstração de que estou bem aqui. Estou crescendo os olhos por parte dos clubes europeus e é algo que me deixa feliz. No entanto, meu pensamento está totalmente no Flamengo. Estou muito feliz aqui."