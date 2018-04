Jorge desmaia após choque e deixa o treino do Flamengo de ambulância O lateral Jorge foi protagonista de um lance bastante forte no treino do Flamengo nesta segunda-feira. Já na reta final da atividade no Ninho do Urubu, o jogador disputou a bola com Pará, recebeu uma forte pancada no pescoço e caiu desacordado no gramado. Ele precisou ser imobilizado e deixou a atividade de ambulância, direto para um hospital.