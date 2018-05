Jorge Fossati chega ao Inter otimista com a Copa Libertadores

O treinador uruguaio Jorge Fossati chegou nesta segunda-feira ao Internacional, e já adotou um discurso otimista quanto à disputa da Libertadores. Para o novo comandante, o time gaúcho tem condições de ter uma grande participação no torneio, o que inclui brigar pelo título.

"O Inter já sabe como é ganhar uma Libertadores. O Inter já conhece o caminho, com certeza pensa da mesma maneira do que eu. Todos devem ter a mesma vontade de chegar lá. Se conseguirmos que todos tenha a mesma vontade de vencer, estaremos mais perto do sucesso. O Inter tem uma torcida maravilhosa e tudo para fazer uma grande Libertadores", disse o treinador.

Fossati, de 57 anos, chega ao clube gaúcho com um currículo respeitável. Neste ano, ele comandou a LDU e conquistou os títulos da Recopa - justamente contra o Inter - e a Copa Sul-Americana, diante do Fluminense.

Na equipe gaúcha, o treinador começará nos próximos dias a estudar o elenco, para dar início ao planejamento de 2010. "A primeira coisa que a gente faz é estudar as qualidades do grupo. Depois, conversamos com a diretoria sobre possíveis contratações. Mas por enquanto não sugeri nenhuma contratação, isso será mais para a frente", disse.