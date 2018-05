Jorge Fossati é o novo técnico do Internacional

A diretoria do Internacional confirmou na noite de sábado o acerto com o técnico uruguaio Jorge Fossati, ex-treinador da LDU. O substituto de Mário Sérgio chega ao Beira-Rio embalado pelas conquistas da Recopa, após vitória justamente sobre o time gaúcho, e da Copa Sul-Americana.

Fossati, de 57 anos, assinou contrato até o final de 2010. Junto com o treinador, chegarão à Porto Alegre o preparador físico Alejandro Valenzuela e os auxiliares Juan Jacinto Rodríguez e Leonardo Martins. Os membros da nova comissão técnica do Inter acompanham Fossati há sete anos.

Nascido em Montevidéu, o novo comandante do time gaúcho começou sua carreira como treinador há 16 anos, quando esteve à frente do River Plate da capital uruguaia, em 1993. Teve passagens vitoriosas, com títulos nacionais, no Peñarol (Uruguai), no Cerro Porteño (Paraguai) e na LDU (Equador).

Também comandou as seleções do Uruguai, em 2004, e do Catar. Fossati ganhou maior projeção em 2009 quando levou a LDU aos títulos da Recopa, ao vencer o Inter na final, e da Copa Sul-Americana, quando desbancou o Fluminense no início do mês, no Maracanã.

Como jogador, Fossati atuou como goleiro por 20 anos, com passagens pela seleção uruguaia e por clubes brasileiros, como Avaí e Coritiba. Chegou a ser treinado por Paulo César Carpegiani e Luiz Felipe Scolari.