Jorge Fossati exalta 'raça e força' do Inter no Gre-Nal

"O time teve raça, foi firme e forte no clássico", afirmou o uruguaio, que disputou seu primeiro Gre-Nal no comando do Inter. "Sentimos um pouco o cansaço, mas depois que fizemos o gol, não sofremos maiores perigos".

Fossati também destacou a evolução do time titular, que disputou sua segunda partida no estadual - os três primeiros jogos foram disputados pelos reservas. "Estamos evoluindo, mas é certo que esta vitória nos dá moral e tranquilidade para seguir trabalhando", completou.

Autor do gol da vitória, o atacante Alecsandro agradeceu o apoio do técnico. "Agradeço ao treinador, que teve a convicção em mim. Acreditei até o final do lance e consegui tirar a bola do alcance do Victor", declarou.

Para Fernando Carvalho, vice-presidente de futebol, a vitória do Inter foi justa. "Foi um resultado justo. Para nós é muito bom vencer mais um Gre-Nal. Vai nos dar ainda mais força para a nossa trajetória em 2010. Nosso planejamento está dando certo até agora. O time principal segue com 100% de aproveitamento", exaltou.