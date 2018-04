Jorge Henrique admite erro e pede desculpas ao time do Corinthians

SÃO PAULO - Após ser punido pelo Corinthians, Jorge Henrique veio a público para admitir seu "erro" e pedir desculpas aos companheiros e à diretoria. O atacante, porém, não explicou os motivos que levaram o clube a afastá-lo por tempo indeterminado.

Em nota oficial, o jogador disse apenas que "confirma problemas de ordem disciplinar". Mas não deu qualquer informação sobre o erro que teria cometido. Jorge Henrique foi punido após pedir dispensa, alegando problemas familiares, do clássico com o São Paulo, que definiu uma das vagas na final do Paulistão, no domingo.

"O jogador disse que já se desculpou com os companheiros, diretores e membros da comissão técnica", informou a nota publicada pela assessoria do atleta. "Todos erramos. Errei e já me desculpei".

Fora das próximas três partidas do Corinthians, todas de caráter decisivo, Jorge Henrique deixou seu futuro em aberto e admitiu deixar o clube. "Agora, meu futuro está nas mãos do clube. Vou aguardar a decisão", afirmou. O atacante tem contrato com o clube até o fim do ano que vem.

Em razão do afastamento, ele não entrará em campo nos dois jogos das finais do Paulistão, contra o Santos, nos dois próximos domingos. E também está fora da partida contra o Boca Juniors, na quarta, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.