Jorge Henrique é afastado do Corinthians por indisciplina

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians informou nesta quinta-feira que o atacante Jorge Henrique está afastado do elenco por indisciplina. Os motivos da punição não foram revelados pelo clube, que também não estipulou um prazo para que possa ser reintegrado. Mas já é certo que ele ficará fora do time até o encerramento do Paulistão, no dia 19 de maio, quando acontecerá a grande final contra o Santos - assim, não enfrenta também o Boca Juniors, na próxima quarta, pela Libertadores.

Alegando problemas particulares, Jorge Henrique pediu dispensa e não foi relacionado para o clássico do último domingo, quando o Corinthians derrotou o São Paulo nos pênaltis e passou para a final do Paulistão. Depois disso, teve uma conversa com a diretoria do clube e, diante de um ato de indisciplina não revelado, acabou sendo afastado do elenco nesta quinta-feira.

"Foi um ato de indisciplina que eu não quero passar para vocês (da imprensa). Vamos manter aqui dentro. Tomamos a decisão em conjunto com a comissão técnica", explicou o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. O dirigente revelou também que Jorge Henrique não recebeu multa, mas ficará treinando separadamente, afastado do restante do elenco corintiano.

"A prioridade é o grupo. O clube sempre vem em primeiro lugar. Temos partidas decisivas (contra Santos e Boca Juniors). Depois dessas partidas, conversaremos com ele para ver o que vai ser feito", disse Duílio Monteiro Alves, dando indícios de que Jorge Henrique pode ser negociado pelo Corinthians - o atacante de 31 anos tem contrato apenas até o final de 2014.

Contratado em 2009, Jorge Henrique veio do Botafogo e logo se tornou ídolo da torcida corintiana. Teve papel decisivo nas principais conquistas do clube nos últimos anos, como da Copa do Brasil, da Libertadores e do Mundial. E também é peça importante no elenco do técnico Tite. Até agora, soma 216 jogos pelo Corinthians, com 30 gols marcados.