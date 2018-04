Jorge Henrique ressalta sua polivalência após vitória

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Bragantino, por 2 a 1, nesta quarta-feira, o atacante Jorge Henrique elogiou após o jogo sua polivalência no time. Em tom de brincadeira, ele afirmou que cumpre tantas funções na equipe que não sabe mais qual a sua posição.

Rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 - Corinthians 1 x 0; 1 x 1; 2 x 1

"Fui orientado a começar como ala, marcar o lateral-esquerdo deles e fechar o meio. Sou atacante, mas aqui no Corinthians não sei mais", disse o jogador, agradecendo aos elogios que recebeu do lateral-esquerdo Roberto Carlos, estreante da noite. "Com elogios vindos dele, fico muito feliz".

Jorge Henrique também comentou sobre o gol da vitória corintiana, em que acertou forte chute de fora da área. Depois de treinar muita finalização durante a semana, ele revelou que esperava marcar um gol assim. "Foi um trabalho bem feito na semana. Acertei três lindos chutes nos treinos. Quando ajeitei aquela bola, já sabia", comentou o atacante.