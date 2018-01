Jorge Raulli faz uma mudança no Mogi O técnico Jorge Raulli definiu, nesta sexta-feira à tarde, o time do Mogi para a partida de domingo contra o Vila Nova-GO, às 11 horas, no estádio Wilson Fernandes de Barros, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em relação à equipe que foi derrotada pelo Náutico por 3 a 0, na última terça-feira, acontecerá apenas uma mudança: no meio-de-campo, Renato volta no lugar de Goiano. Na defesa, Marcelo Xavier continua na lateral-esquerda, já que Alessandro não atravessa boa fase. O Mogi, que soma 22 pontos, está na 20ª colocação da Série B.