Jorge vê evolução no Flamengo e diz estar entrosado com reforços

"O time está equilibrado, a questão é o entrosamento com os jogadores de meio, isso vem acontecendo. A equipe é qualificada e joga bem em todos os setores do campo. Muda muito para mim jogar com o Juan, ele me orienta demais. Eu não subia tanto, mas por conta dos adversários, muitos com jogadores abertos ali pelo meu lado e eu precisava reforçar a marcação. A volta do Mancuello para fazer a dobradinha me dá confiança e a cobertura do Cuellar é sempre muito boa", disse, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O Flamengo é o quarto colocado da Taça Guanabara e encara o Bangu no próximo domingo, em Macaé, para garantir a sua classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Jorge espera que o time repita a atuação que teve na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, no último fim de semana.

"Depois de seis jogos sem vitórias, nos deu confiança. Contra o Bangu é jogar com essa determinação. A gente criava muito, mas não estávamos transformando em gols, nessa partida conseguimos isso. O time é muito qualificado e agora, com calma e mais uma semana para trabalhar, vamos evoluir mais", afirmou.