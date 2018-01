Jorge Wagner badalado no Corinthians O baiano Jorge Wagner não fez gol na vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o América, domingo em Rio Preto. Bastaram, porém, boas jogadas e um chute forte na trave direita do goleiro Adinam para que nesta segunda-feira o meia recebesse tratamento de ídolo no Parque São Jorge. Jorge Wagner participou de programas esportivos de rádios e recebeu fartos elogios. Animado, deixou a timidez de lado e disse: "Quero fazer história no Corinthians." Já há até quem garanta que a torcida não vai sentir mais a ausência de Ricardinho. O técnico Geninho pede calma. "Gostei da atuação do Jorge Wagner, mas acho que ele pode evoluir muito mais." Para o jogo contra o Fênix, quarta-feira, em Montevidéu, pela Copa Libertadores da América, Jorge Wagner está confirmado no time. O atacante Liedson, que cumpriu suspensão contra o América, tem retorno assegurado. O técnico disse que só vai definir a equipe depois de avaliar fitas de jogos do time uruguaio. "Sei que eles fizeram alguns amistosos na Argentina e no fim de semana jogaram contra o Nacional. É a fita desse jogo que vou analisar. Tenho informações de que eles contrataram quatro reforços", disse Geninho, que pode utilizar o esquema 3-4-3 no Uruguai. O técnico gostou do rendimento da equipe em Rio Preto, mas criticou as falhas da defesa. "O rendimento foi bom, embora ainda estejamos bem longe do que considero ideal. Houve desatenção nas bolas paradas, principalmente no lance do segundo gol do América."