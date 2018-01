Jorge Wagner comemora chance de jogar mais avançado O torcedor são-paulino prefere nem lembrar da última vez que viu Jorge Wagner em campo pela Libertadores. O meia ainda era jogador do Internacional e foi peça importante da equipe que tirou do São Paulo a chance de ganhar o tetracampeonato continental no ano passado. Agora do outro lado, Jorge Wagner finalmente estreará na disputa com a camisa tricolor. Nesta quarta, aproveita a vaga deixada por Hugo, artilheiro do São Paulo no ano (8 gols), que nem viajou por causa de uma contusão, e ocupará a meia-esquerda, lugar que espreita no time titular. ?É essa a função em que eu gosto de jogar, onde eu sempre atuei.? A briga entre Jorge Wagner e Hugo por um lugar no time titular do São Paulo promete ser uma das mais acirradas do elenco. O jogador comemora a chance, mas não se empolga. ?Pode estar surgindo a oportunidade, não só para mim, mas também para os outros companheiros. Agora, o pensamento é ajudar e sair de lá mais perto da classificação.? Os números de Jorge Wagner ajudam a dar esperanças ao time, que tanto precisa marcar gols em Lima. O meia anotou sete vezes na Libertadores - cinco fora de casa. Mas não imagina que o São Paulo terá facilidade no Peru. ?A gente sabe que jogos de Libertadores são sempre difíceis, principalmente fora de casa. Acredito que vai ser um jogo bastante complicado, independentemente da situação do adversário.? Time é um mistério Jorge Wagner está praticamente garantido no jogo desta quarta, mas Muricy faz mistério com relação ao restante da equipe. Apesar de ter levado todo o grupo de jogadores para Lima, com exceção a Hugo e Leandro, que ficaram no Brasil, o treinador estuda poupar os mais cansados. A escalação só deve ser definida no dia do jogo.