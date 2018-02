Jorge Wagner confirma que não trocará o Betis pelo Grêmio O meio-campo brasileiro Jorge Wagner confirmou nesta sexta-feira em entrevista coletiva que não irá para o Grêmio e ficará no Betis até o final da temporada, atendendo à norma da Fifa que proíbe um jogador de atuar em três clubes diferentes na mesma temporada. Jorge Wagner, contratado em agosto pelo Betis ao Internacional, tinha proposta de alguns clubes do Brasil - a principal era do maior rival do Colorado -, mas disse que não se transferirá para não infringir as regras da Fifa. "Sei que tenho de ficar no Bétis. A única exceção seria voltar ao Internacional, mas é algo que ainda não passou pela minha pela cabeça", disse o meia. "Minha família está aqui comigo em Sevilha e ficarei à espera de mais oportunidades. Assumo as críticas da torcida, algo normal quando os resultados não aparecem. Ainda não joguei em minha verdadeira posição, de lateral-esquerdo, mas devo fazê-lo quando a equipe precisar", completou o campeão da Copa Libertadores pelo Internacional.