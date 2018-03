Jorge Wagner decreta: vai chutar de longe O Corinthians tem uma arma especial para vencer amanhã à noite: o goleiro Buljubasich, do River Plate. O meia Jorge Wagner diz que a idéia é chutar muito de fora da área, aproveitando-se do que os corintianos consideram a má qualidade técnica do goleiro argentino. "Não digo que ele seja péssimo, mas não inspira confiança na defesa. Não queria jogar no time dele", diz. "Em 99, eu jogava no Bahia e a gente tinha um goleiro que era muito ruim. Não vou dizer o nome, mas o sofrimento era grande. Nosso time não tinha confiança para jogar e o River é um pouco assim." A determinação de chutar de longe já existia no primeiro jogo e foi tomada na chegada a Buenos Aires. "A gente viu na Internet uma pesquisa se ele devia continuar ou não no gol do River e a grande maioria achava que não, considerando ele muito inseguro. Pena que não foi possível chutar muito, mas teve uma bola do Rogério que ele se complicou muito, ficou todo torto e escapou por pouco de levar o gol. Aqui, nós vamos chutar muito, de todo o lugar. Uma, pelo menos, vai entrar." Ao contrário do que pede Geninho, Jorge Wagner coloca, sim, metas na partida. E não foge do lugar-comum. "Quero um gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Isso vai ajudar muito a gente a fazer o segundo e liquidar tudo sem precisar dos pênaltis." O meia explica que a vontade de fazer um gol logo no início não tem a ver com medo de algum arrefecimento da torcida corintiana, como Rogério confessa temer. "Isso não existe. A torcida do Corinthians é fantástica, ela incentiva sempre, mesmo quando a gente está perdendo. Foi assim no jogo contra o Palmeiras, nós estávamos perdendo por 2 a 0 e conseguimos empatar. No outro jogo, vencemos por 4 a 2. A torcida vai atrapalhar é a vida do goleiro. Pode escrever isso aí. O cara vai sofrer."