Jorge Wagner deve continuar no São Paulo

O presente de Ano Novo do São Paulo para sua torcida é conhecido no clube, mas nem por isso menos valorizado. Na próxima semana, a diretoria espera encerrar as negociações com o Betis, da Espanha, para anunciar a contratação em definitivo de Jorge Wagner. A intenção é fechar um contrato de três anos com o atleta. Na quinta-feira, o vice de futebol, Leco, participou de nova reunião e continua otimista. Para melhorar, o valor estipulado pela compra de Jorge Wagner não deve passar de R$ 2,6 milhões, valor abaixo do esperado pela diretoria são-paulina, ainda mais pelo fato de que o presidente do clube espanhol, Jose León, ter dito, na semana passada, que um clube da Europa estava interessado na contratação do meia brasileiro. A permanência de Jorge Wagner é um pedido do técnico Muricy Ramalho, que o treinou no Internacional e foi responsável pela vinda do atleta na temporada 2007. Pelos números, Jorge Wagner foi o jogador mais regular do elenco são-paulino. Em contrapartida, o volante Fernando, irmão do meia Carlos Alberto, ex-Corinthians e Fluminense, foi liberado, já que o técnico Muricy Ramalho não deseja aproveitar o atleta. Já na comissão técnica, o fisioterapeuta Luiz Rosan permanece no Reffis, após ser sondado pelo Santos, que havia feito uma proposta vantajosa, mas a diretoria são-paulina cobriu a oferta, nesta sexta-feira.