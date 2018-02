Jorge Wagner: dia de ganhar a fiel Só depois de ter jogado o primeiro clássico pelo Corinthians, na quarta-feira, contra o Palmeiras, Jorge Wagner descobriu o quanto é querido pelo torcedor corintiano. Depois de comandar, no segundo tempo, a reação de sua equipe com dois cruzamentos que deram origem aos gols do empate por 2 a 2 com o Palmeiras, o meia não pára de receber elogios. Hoje, na segunda partida pelas semifinais, no Morumbi, ele quer conquistar de vez a torcida, levando o Corinthians à final. Leia mais no Jornal da Tarde