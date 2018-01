Jorge Wágner está perto do Fluminense O meia Jorge Wágner está próximo de se transferir para o Fluminense. De acordo com o coordenador de futebol do Tricolor, Paulo Bhering, o jogador espera apenas a liberação do Lokomotiv, clube da Rússia que detém seus direitos federativos, para assinar contrato e se apresentar nas Laranjeiras. "A diretoria fez um proposta ao procurador do atleta, que ficou sensibilizado. Jorge Wágner tem vontade de jogar no Rio e melhor ainda sob o comando do técnico Abel Braga, que o revelou no Bahia", declarou Bhering. "Não gosto de ser um otimista irresponsável. Mas a proposta é muito boa e seria feita com o recurso do patrocinador do clube". As negociações para a contratação do atacante Aloísio Chulapa, do Rubin, também da Rússia, estão bem encaminhadas. Ele chega amanhã ao Rio para se reunir com a diretoria tricolor.