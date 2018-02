Jorge Wagner fora do clássico; dois zagueiros são dúvidas A difícil vitória contra o Guaratinguetá por 2 a 1, na última quinta-feira, deixou seqüelas no São Paulo. O técnico Muricy Ramalho bem que tentou evitar os desfalques em sua equipe - poupou Josué e Leandro da partida, preocupado com os dois cartões amarelos que ambos acumulam. Mas não adiantou. O treinador terá problemas para montar o time que enfrenta o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Certo é que ficará sem Jorge Wagner. E pode perder André Dias e Alex Silva. Jorge Wagner teria grandes chances de ser titular no clássico, mas sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e ficará de duas a três semanas em recuperação. Sua breve estréia com a camisa tricolor durou apenas 34 minutos. A preocupação maior, porém, está na zaga titular. Muricy terá o retorno de Miranda, que cumpriu suspensão na rodada do meio da semana, mas deve perder André Dias, com uma contratura na coxa esquerda. Também há chances de Alex Silva, que sente dores na virilha, ficar de fora do jogo. ?É mais provável que o Alex tenha condições, porque não sofreu nenhuma lesão. Mas precisamos ter cuidado no caso do André, por causa da contratura, que é sempre um quadro difícil?, afirmou o médico do clube, José Sanchez. Quanto a Jorge Wagner, o foco para a recuperação do meia será a partida contra o Necaxa, dia 21, em Aguascalientes, pela Taça Libertadores de América. ?Vamos procurar trabalhar muito para tentar abreviar o prazo de recuperação para 12 dias, para o jogo da Libertadores?, disse Sanchez. Até por conta destas pendências, Muricy não pôde confirmar a equipe que jogará na Vila. O técnico espera até os últimos minutos para contar com os dois zagueiros. De acordo com o médico do clube, a liberação de André Dias pode sair até domingo. ?Falar sobre isso, um dia depois, é difícil. Eu prefiro esperar mais um pouco, porque no pós-jogo não adianta?, disse Muricy. ?Depois eu falo alguma coisa, alguém sente... e aí, como fica?? Para minimizar as perdas, Muricy comemora as voltas do meia Hugo e do lateral Jadílson, que também cumpriram suspensão na quinta-feira.