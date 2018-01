Jorge Wagner já pode jogar nesta 4ª Como já era esperado, o meia Jorge Wagner acertou nesta segunda-feira com o Corinthians. O jogador foi apresentado à tarde no Parque São Jorge como o novo reforço ? e ao que tudo indica, o último ? para o primeiro semestre. O ex-atleta do Cruzeiro chega cercado de expectativas. É dele a responsabilidade de tentar preencher o espaço deixado por Ricardinho na armação das jogadas. Renato, o primeiro a ser testado na função, não correspondeu durante o Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira mesmo a diretoria corintiana encaminhou à Confederação Sul-Americana o registro do jogador. Com a documentação acertada, fica nas mãos do técnico Geninho a decisão de escalá-lo nesta quarta-feira, contra o Cruz Azul, do México, pela Taça Libertadores da América. Jorge Wagner assinou contrato de seis meses, renováveis por mais seis. A apresentação, inicialmente marcada para a tarde desta segunda-feira, foi transferida para esta terça, após o treino. A direção do clube não informou o motivo da mudança. Alheio às razões do atraso, o técnico Geninho está satisfeito. Afinal, torcia pelo acerto com o ex-atleta do Cruzeiro desde sua chegada ao clube. Com Jorge Wagner, o treinador espera, agora, conseguir dar ao meio-campo a movimentação e agilidade na troca de passes que faltam à equipe. Resta saber se terá tempo suficiente. Os mexicanos, por exemplo, são considerados os adversários mais difíceis da primeira fase. E uma derrota, logo na estréia na competição mais aguardada da temporada, é tudo de que o Corinthians não precisa neste momento.