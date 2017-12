Jorge Wagner pode reforçar o Inter O Internacional tem chances de contar com Jorge Wagner no jogo contra o Palmeiras, neste domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de passar uma semana com o tornozelo inchado - inclusive, não enfrentou o Corinthians no último domingo -, o jogador mostrou estar recuperado nesta sexta-feira, sem dores no local. Apesar disso, o técnico Muricy Ramalho ainda não confirmou sua escalação. Se for liberado pelos médicos do clube, é provável que Jorge Wagner volte à sua posição de origem, como meia-esquerda, no lugar de Ricardinho, que está suspenso. Neste caso, Alex continuaria como lateral-esquerdo. Como está 3 pontos atrás do líder Corinthians, o Inter precisa vencer o Palmeiras no domingo, no Estádio Beira-Rio, para continuar com chances de ser campeão e levar a decisão do título para a última rodada do Brasileiro.